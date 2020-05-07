Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кабмин может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты, пишут СМИ

Кабмин может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты, пишут СМИ

Кабмин может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты, пишут СМИ

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Правительство России может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии — пассажирам предлагают выдавать ваучер на будущую поездку. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как сообщает газета, такой законопроект уже разработали Минэкономразвития и другие ведомства. Документ поддержали комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, который в настоящее время исполняет обязанности премьер-министра на время болезни Михаила Мишустина, а также комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно законопроекту, компании получат право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для покупки нового билета или же выдавать ваучер на будущую поездку. Соответствующий формат могут установить по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС — такой документ Госдума может рассмотреть уже в мае, пишет газета.

В министерстве транспорта подтвердили участие в разработке законопроекта, а в Минэкономразвития сообщили, что предложенные меры содержатся в проекте закона, который был разработан с участием ряда ведомств — он внесен ведомством в кабмин.

Отмечается, что соответствующий законопроект разработан в связи с критической ситуации, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. В авиации объем возвратов может достигать около 70 миллиардов рублей, а спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70 процентов.

Ранее сообщалось, что Минтранс расширило и дополнило список мер поддержки транспортной отрасли в условиях распространения коронавируса. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки, в том числе, НДС и соцвзносов, а также облегчением кредитования. Однако в этом прямая бюджетная поддержка минимальна.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследование
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд
Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий Леонида Дьячкова
Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий
Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку
Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку
Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год
24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"
24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом:

Топ на сегодня

В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Еще по теме

Авиакомпании обяжут возвращать деньги за задержанные рейсы прямо в аэропорту
Кабмин подготовит комплекс дополнительных мер по повышению устойчивости экономики
Ъ узнал, как Росавиация собирается наказывать авиадебоширов
Петербургский «Пассажиравтотранс» обязали дать перевозчикам равные условия