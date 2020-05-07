Кабмин может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты, пишут СМИ

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Правительство России может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии — пассажирам предлагают выдавать ваучер на будущую поездку. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как сообщает газета, такой законопроект уже разработали Минэкономразвития и другие ведомства. Документ поддержали комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, который в настоящее время исполняет обязанности премьер-министра на время болезни Михаила Мишустина, а также комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно законопроекту, компании получат право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для покупки нового билета или же выдавать ваучер на будущую поездку. Соответствующий формат могут установить по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС — такой документ Госдума может рассмотреть уже в мае, пишет газета.

В министерстве транспорта подтвердили участие в разработке законопроекта, а в Минэкономразвития сообщили, что предложенные меры содержатся в проекте закона, который был разработан с участием ряда ведомств — он внесен ведомством в кабмин.

Отмечается, что соответствующий законопроект разработан в связи с критической ситуации, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. В авиации объем возвратов может достигать около 70 миллиардов рублей, а спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70 процентов.

Ранее сообщалось, что Минтранс расширило и дополнило список мер поддержки транспортной отрасли в условиях распространения коронавируса. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки, в том числе, НДС и соцвзносов, а также облегчением кредитования. Однако в этом прямая бюджетная поддержка минимальна.