Кабмин намерен обсудить поэтапный выход из режима самоизоляции

Алексей Вольцев

В Правительстве России в среду обсудили подготовку к заседанию кабинета министров 7 мая, а также план поэтапного выхода из режима ограничений, введённых из-за коронавируса.

Под руководством и. о. премьер-министра, первого вице-премьер Андрея Белоусова 6 мая прошло совещание с вице-премьерами, на котором обсуждалось исполнение поручений председателя правительства Михаила Мишустина, а также подготовка к заседанию правительства 7 мая.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить план поэтапного снятия ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что план «был представлен вовремя».

Напомним, Андрей Белоусов был назначен и. о. премьер-министра 30 апреля после того, как стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин заболел коронавирусом. Мишустин был доставлен в больницу, его пресс-секретарь говорил, что состояние премьера «в целом нормальное».