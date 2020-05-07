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Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание

Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание
Правительство РФ на заседании обсудит проект закона, устанавливающий порядок получения иностранцами и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России, сообщила пресс-служба кабмина.

Проектом ФЗ предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ распределяется комиссиями в российских регионах в порядке, определяемом правительством.

"Предлагаемый законопроектом подход направлен на защиту интересов субъектов РФ и страны в целом, позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки в субъекте РФ, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РФ", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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