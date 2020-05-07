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Кабмин обсудит урегулирование отношений из-за реагирования на коронавирус

Кабмин обсудит урегулирование отношений из-за реагирования на коронавирус
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на урегулирование отношений, возникающих из-за необходимости экстренного реагирования на ситуацию с коронавирусом, сообщила пресс-служба кабмина.

"Принятие законопроекта направлено на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением данной инфекции", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1 537 человек, выздоровели 21,33 тысячи.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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