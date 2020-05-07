Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ

Анастасия Иванова

Британская супермодель Кара Делевинь рассталась со своей подругой актрисой Эшли Бенсон, известной по участию в сериале "Милые обманщицы", сообщает ET Canada.

Как рассказал источник изданию, их роман закончился в начале апреля. После этого Делевинь проводила время в самоизоляции вместе с друзьями: актрисой Маргарет Куэлли, ее сестрой Рэйни и моделью Кайей Гербер.

По словам источника, Кара Делевинь и Эшли Бенсон постоянно ссорились и мирились, но теперь окончательно поняли, что все кончено.

обвенчались в одной из часовен Лас-Вегаса.