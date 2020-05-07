«Картина существенно меняется»: Пушков отреагировал на данные учёных о времени возникновения коронавируса

Вадим Карасев

Алексей Пушков, председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» в соцсети Twitter прокомментировал исследования британских учёных о времени возникновения коронавируса.

Лондонский Институт генетики провёл исследования, которые показали, что эпидемия коронавирусной инфекции, возможно началась не в начале января 2020 года, а раньше — с шестого октября по двенадцатое декабря прошлого года.

Сенатор отметил, что в таком случае общая картина возникновения коронавируса существенно меняется ведь, по данным учёных, уже с октября новый вирус свободно гулял по миру, а идентифицировать его смогли только в Китае в конце декабря 2019 года.

По данным лондонского Института генетики, пандемия нового коронавируса началась не в январе, а между 6.10 и 11.12 2019 (!) года. Уже в то время вирус беспрепятственно распространялся по миру, пока его не идентифицировали в декабре в Китае. Это существенно меняет прежнюю картину. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 6, 2020

Во всём мире считают местом возникновения коронавируса город Ухань в КНР. Некоторые государства напрямую обвиняют Китай в искусственном создании COVID-19. Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил КНР в создании вируса, которым в мире заболелили уже более 3 млн человек, но никаких доказательств этому не привёл.

Президент США Трамп заявил, что Пекин виноват в том, что не остановил коронавирус у своих границ, а дал ему распространиться по всему миру. Новые данные британских учёных показывают совсем другую историю появления пандемии.

Ранее Пушков также в соцсети прокомментировал исследования французских учёных, которые заявили, что штамм французского коронавируса отличается от китайского поэтому, возможно, коронавирус находился на территории Европы задолго до появления COVID-19 в КНР.

На днях вирусологи Института Пастера во Франции сообщили о данных исследования, по которому французский штамм Ковид-19 отличается от китайского. И, ВОЗМОЖНО, НЕ БЫЛ ЗАВЕЗЁН ИЗ КИТАЯ, а находился в стране ЕЩЁ ДО начала глобальной эпидемии. В этом случае китайская версия - пшик. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 4, 2020

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