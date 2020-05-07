Когда открыли Московский государственный университет

Влада Некрасова

Торжественное открытие Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялось 265 лет назад, 7 мая 1755 года. Это старейший российский вуз, который до сих пор считается одним из самых престижных.

Университет основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. Указ о начале строительства учебного заведения подписала в январе 1755 года императрица Елизавета. Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась 7 мая 1755 года в здании «Аптекарского дома» у Воскресенских ворот (сейчас там расположен Исторический музей) в день празднования годовщины коронации Елизаветы.

Согласно плану Михаила Ломоносова, в университете были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. При этом все студенты начинали обучение на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. С 1760-х годов часть учебных помещений перевели в дома на Моховой улице. А в конце XVIII века университет окончательно переехал на Моховую.

Новый комплекс зданий МГУ построили на Воробьевых горах в середине ХХ века. 1 сентября 1953 года в этих корпусах начались учебные занятия. В МГУ обучаются более 45 тысяч человек из всех регионов России. В университете 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий. В МГУ есть Медицинский научно-образовательный центр, Научная библиотека, 4 музея, Ботанический сад. Филиалы вуза работают в Севастополе, Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване.