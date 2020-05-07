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«Короновирус выдыхается»: события ночи 7 мая — EADaily

«Короновирус выдыхается»: события ночи 7 мая — EADaily

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против идеи ужесточить карантин по коронавирусу. По его словам, даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать, «тем более, что вирус сейчас уже выдыхается».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что стране предстоит пройти три этапа при снятии ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Для начала планируется разрешить заниматься спортом на улице и гулять с детьми. На втором этапе откроются школы и вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на число посетителей. На третьей стадии планируется разрешить прогулки в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медиков. Речь о тех, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусом. Например, в случае смерти врачей их родственники получат выплату в размере 2,7 млн рублей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет данным тех стран, которые в официальной статистике показывают небольшое число смертей от коронавируса. При этом глава Белого дома, назвал данные в своей стране достоверными.

Кроме того, он наложил вето на резолюцию S. J. Res. 68, которая предписывала прекратить использование вооруженных сил в военных действиях против Ирана. Политик уверен, что резолюция конгресса основывается на «неверном понимании фактов и закона» и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была «полностью разрешена (американским) законом».

Что могло толкнуть миллиардера Дмитрия Босова на самоубийство следователям пока не ясно, пишет «Коммерсант», отмечая, что опросы родственников, знакомых и деловых партнеров бизнесмена не помогли установить возможную причину. По словам свидетелей, как отмечает издание со ссылкой на источники, у него в последнее время не было семейных или деловых конфликтов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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