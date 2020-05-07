Лазурит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Лазурит — один из самых красивых минералов в природе, несмотря на то, что он не драгоценный. У него есть свои ярко выраженные свойства, которые можно использовать себе во благо.

Считается, что лазурит помогает развивать таланты. Это удачный камень для большинства людей самых разных профессий, поэтому его можно назвать универсальным камнем.

Свойства и энергетика лазурита

Как уже было отмечено, этот камень невероятно красив. Его цвет может быть как насыщенным синим, так и фиолетовым, голубым. Синие или сине-фиолетовые камни являются самыми мощными в плане энергетики. Именно они будут самым лучшим и одним из древнейших талисманов. Лазуриты были найдены на тела в усыпальницах фараонов в Египте.

В древности камень использовали в медицине, но его свойства далеки от целебных. Считается, что лазурит относится к стихии Воздуха и Воды одновременно, занимая некое пограничное состояние. Это довольно уникальный по свойствам камень, который повышает интуицию и интеллектуальные способности владельца. Он нераздельно связан с планетой Ураном, поэтому обретает большую силу в периоды, когда Уран находится ближе к Солнцу или вступает в важные аспекты с другими планетами.

Интуиция и интеллект — это то влияние, которое оказывает «водная» часть камня. Воздушная же дарит человеку легкость и уверенность, что в совокупности создает невероятно мощную силу, толкающую людей на «рабочие» подвиги. Камень поможет в трудную минуту, когда вы, например, встретили на пути сложную задачу или торопитесь, потому что забыли что-то сделать.

Минерал подходит людям, которые должны быстро и креативно решать какие-то неурядицы. Также он отлично подойдет всем, кто занимается искусством, кто вынужден много и долго общаться с клиентами, коллегами. В целом у него нет побочных воздействий, но постоянно носить его с собой или на себе эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют. Лазурит отлично работает в паре с авантюрином или аметистом. С первым он создает особые условия для креативной работы, а со вторым помогает меньше уставать.

Камень помогает в духовных поисках. Его можно надевать при медитациях, чтении молитв и мантр, при проведении ритуалов. Камень не привязан к энергетике одного человека, поэтому его можно давать ребенку на экзамен или в школу. Ночью эксперты советуют его снимать.

Кому подходит лазурит по Знаку Зодиака

Технически, это универсальный камень-помощник, который помогает всем, но учитывая его принадлежность к стихиям Воздуха и Воды, можно сказать, что наиболее полезным он будет для Рыб, Скорпионов, Раков, Близнецов, Весов, Водолеев. Для этих людей он выполняет свойства некоего талисмана удачи, поскольку притягивает силу этих стихий, отдавая ее людям.

Также камень будет полезен для много думающих и анализирующих свои действия людей таких Знаков как Телец, Дева, Стрелец. Лазурит очищает разум от ненужных мыслей и помогает настраиваться на нужный лад. Он помогает забывать обиды, приводит к душевному равновесию и порой даже успокаивает.