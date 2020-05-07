Лунный день сегодня 7 мая 2020 года

Вадим Карасев

Луна — крайне изменчивое ночное светило, которое к тому же является и самым сильным, ведь она ближе всего расположена к Земле. В нашем лунном календаре вы сможете найти полезные рекомендации астрологов на сегодняшний день.

Этот день астрологи называют достаточно опасным и непредсказуемым, поэтому вам понадобится избавиться от вещей, которые разрушают жизненную энергию. Это поможет сохранить силы для преодоления проблем и решения внеплановых задач. Обойти стороной неудачи будет непросто, потому что интуиция тоже потеряет свою силу.

Фаза Луны: сегодня 15 лунный день, Полнолуние. Оно пройдет в Знаке Скорпиона, что можно считать неудачным стечением обстоятельств. Этот день можно назвать неблагоприятным, так что лучше не рисковать лишний раз и не браться за сложные дела.

Магнитные бури 7 мая: магнитных бурь не предвидится, потому что солнечная активность близка к нулю.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

приятные воспоминания;самодостаточность;ответственность;осторожность, проверка информации;немного хитрости и наглости в делах и в работе.решение чужих проблем;агрессия;ревность.

Будьте осторожны во время уборки или готовки, не забывайте выключать вовремя электроприборы. Если решитесь на уборку, лучше делать все самостоятельно, не привлекая к делам тех, кто ими совершенно не хочет заниматься. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожными, не заниматься ремонтом и не совершать перестановку мебели.

Что надеть сегодня

Опасность этого дня можно серьезно уменьшить, если правильно выбрать одежду и камни-талисманы. В первую очередь стоит избегать элементов одежды красного цвета, так как данный оттенок провоцирует агрессию у окружающих.

Из камней-талисманов астрологи настоятельно рекомендуют выбирать защитные минералы типа лунного камня, обсидиана, алмаза. В любви сохранить баланс помогут жемчуг и коралл. Из украшений лучшими защитными свойствами обладают серебряные изделия круглой формы. Носить их лучше на груди — это могут быть цепочки, кулоны, талисманы.

Финансы и работа в Полнолуние

В этот лунный день желательно не браться ни за какие новые дела. Астрологи советуют сфокусироваться на старых незавершенных задачах, которые требуют незамедлительного решения. Всех ленивых людей в этот день ждут неприятные сюрпризы и новые проблемы. Необходимо бороться с прокрастинацией любыми методами.





Также эксперты рекомендуют избегать перетягивания на себя чужих проблем. Нужно больше думать о себе, избегая общения с токсичными людьми и манипуляторами. Сегодня каждый захочет откусить кусочек пирога побольше, но при этом люди вряд ли будут действовать благородно. В такие дни выживают сильнейшие, хитрейшие и самые изворотливые.

Любовь и отношения 7 мая

В это Полнолуние в Скорпионе стоит быть осторожнее со словами и мыслями. Первое, на что стоит обратить внимание, — всплески ревности. Астрологи настоятельно не рекомендуют проявлять собственничество в отношении второй половинки или друзей. Из-за этого вы можете лишиться поддержки этих людей и серьезно поссориться с ними.

Также эксперты советуют не критиковать людей и относиться к критике с их стороны правильно — без негатива, без агрессии и злости. В такие дни не стоит таить ни на кого обид. Наоборот, лучше попробовать найти точки соприкосновения, попробовать помириться с теми, с кем вы в ссоре.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В такие дни, как этот, ожидать хорошего настроения без причины не стоит. Придется самостоятельно создавать вокруг себя условия, в которых можно будет улыбнуться, воспрянуть духом. Нужно вспоминать все хорошее, что происходило с вами в прошлом, но не копаться слишком глубоко в прошедшем времени. «Вылечить» агрессию и негатив помогут умеренные физические упражнения или прогулки.