Лунный день сегодня 7 мая 2020 года
Луна — крайне изменчивое ночное светило, которое к тому же является и самым сильным, ведь она ближе всего расположена к Земле. В нашем лунном календаре вы сможете найти полезные рекомендации астрологов на сегодняшний день.
Этот день астрологи называют достаточно опасным и непредсказуемым, поэтому вам понадобится избавиться от вещей, которые разрушают жизненную энергию. Это поможет сохранить силы для преодоления проблем и решения внеплановых задач. Обойти стороной неудачи будет непросто, потому что интуиция тоже потеряет свою силу.
Фаза Луны: сегодня 15 лунный день, Полнолуние. Оно пройдет в Знаке Скорпиона, что можно считать неудачным стечением обстоятельств. Этот день можно назвать неблагоприятным, так что лучше не рисковать лишний раз и не браться за сложные дела.
Магнитные бури 7 мая: магнитных бурь не предвидится, потому что солнечная активность близка к нулю.
Что принесет удачу сегодня
приятные воспоминания;
самодостаточность;
ответственность;
осторожность, проверка информации;
немного хитрости и наглости в делах и в работе.
Что отпугнет успех в этот день
решение чужих проблем;
агрессия;
ревность.
Домашние дела по лунному календарю
Будьте осторожны во время уборки или готовки, не забывайте выключать вовремя электроприборы. Если решитесь на уборку, лучше делать все самостоятельно, не привлекая к делам тех, кто ими совершенно не хочет заниматься. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожными, не заниматься ремонтом и не совершать перестановку мебели.
Что надеть сегодня
Опасность этого дня можно серьезно уменьшить, если правильно выбрать одежду и камни-талисманы. В первую очередь стоит избегать элементов одежды красного цвета, так как данный оттенок провоцирует агрессию у окружающих.
Из камней-талисманов астрологи настоятельно рекомендуют выбирать защитные минералы типа лунного камня, обсидиана, алмаза. В любви сохранить баланс помогут жемчуг и коралл. Из украшений лучшими защитными свойствами обладают серебряные изделия круглой формы. Носить их лучше на груди — это могут быть цепочки, кулоны, талисманы.
Финансы и работа в Полнолуние
В этот лунный день желательно не браться ни за какие новые дела. Астрологи советуют сфокусироваться на старых незавершенных задачах, которые требуют незамедлительного решения. Всех ленивых людей в этот день ждут неприятные сюрпризы и новые проблемы. Необходимо бороться с прокрастинацией любыми методами.
Также эксперты рекомендуют избегать перетягивания на себя чужих проблем. Нужно больше думать о себе, избегая общения с токсичными людьми и манипуляторами. Сегодня каждый захочет откусить кусочек пирога побольше, но при этом люди вряд ли будут действовать благородно. В такие дни выживают сильнейшие, хитрейшие и самые изворотливые.
Любовь и отношения 7 мая
В это Полнолуние в Скорпионе стоит быть осторожнее со словами и мыслями. Первое, на что стоит обратить внимание, — всплески ревности. Астрологи настоятельно не рекомендуют проявлять собственничество в отношении второй половинки или друзей. Из-за этого вы можете лишиться поддержки этих людей и серьезно поссориться с ними.
Также эксперты советуют не критиковать людей и относиться к критике с их стороны правильно — без негатива, без агрессии и злости. В такие дни не стоит таить ни на кого обид. Наоборот, лучше попробовать найти точки соприкосновения, попробовать помириться с теми, с кем вы в ссоре.
Настроение и здоровье по лунному календарю
В такие дни, как этот, ожидать хорошего настроения без причины не стоит. Придется самостоятельно создавать вокруг себя условия, в которых можно будет улыбнуться, воспрянуть духом. Нужно вспоминать все хорошее, что происходило с вами в прошлом, но не копаться слишком глубоко в прошедшем времени. «Вылечить» агрессию и негатив помогут умеренные физические упражнения или прогулки.