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Mail.ru Group инициировала акцию "Свет Победы"

Mail.ru Group инициировала акцию "Свет Победы"

Российская интернет-компания Mail.ru Group в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициировала акцию "Свет Победы", предложив 9 мая зажечь у окна фонарик или свечу, которые в 22:00 соединятся с праздничным салютом в честь Дня Победы.

"Люди не могут выйти на улицу, но Mail.ru Group предлагает им принять участие в акции "Свет Победы" со своих балконов: для этого надо 9 мая в 21:50 подойти к окну и зажечь фонарик, свечу или любой другой источник света. В 22:00 огни из домов соединятся с праздничным салютом в одно визуальное единое целое", - говорится в сообщении компании.

В штаб-квартире Mail.ru Group на Ленинградском проспекте в каждом окне также зажгутся небольшие огоньки в память о трагических и славных событиях истории Великой Отечественной Войны.



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По материалам: uposters.ru

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