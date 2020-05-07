Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону

Вадим Карасев

Эммануэль МакронФото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поздравить с наступающим Днем Победы и обсудить борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что французский лидер выразил признание французов русским по случаю празднования 9 мая Дня Победы. Помимо этого, президенты обсудили, как важно вместе бороться с пандемией COVID-19.

«[Макрон] подчеркнул, что общая память должна объединять нас, (...) ситуация, с которой сталкивается Франция, Россия и весь европейский континент, делает как никогда необходимым создание мира и стабильности в Европе и во всем мире», — говорится в сообщении Елисейского дворца. Так французский лидер напомнил о важности стратегического диалога с Москвой.

29 марта Макрон высказался о российской и китайской помощи Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той поддержке, которую стране оказывали Франция и Германия. Он добавил, что Европа — гордая и сильная, и должна чувствовать себя именно так.