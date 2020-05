Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и Майли Сайрус

Вадим Карасев

Раньше популярную в 1980-х прическу маллет делали в основном кантри-звезды, байкеры, рокеры и Ziggy Stardust. Однако с подачи Билли Айлиш стрижка, про которую американцы говорят It's all business in the front, and all party in the back ("бизнес спереди, вечеринка сзади") стала одной из самых модных в этом сезоне. От Майли Сайрус и Барби Феррейры до Джо Экзотика из "Короля тигров" — рассказываем, кто из звезд уже последовал тренду, кому пойдет такая прическа и как ее правильно укладывать.

Прическа маллет на самом деле имеет древнюю историю. Как рассказывает Джеймс Джонсон, посол бренда Color Wow и звездный стилист, слово "маллет" греческого происхождения и означало вид рыбы. Трудно уловить связь между рыбой и типом стрижки, однако такая прическа была впервые задокументирована более чем 1 400 лет назад во времена Римской империи, — говорит он.





Мик Джаггер





Пол Маккартни

Однако по-настоящему модный статус стрижка маллет приобрела лишь в 1980-е и 1990-е. Тогда же Beastie Boys даже посвятили ей песню!

Классический вариант стрижки маллет — это укладка легендарного Дэвида Боуи. Его примеру потом последовали Джон Леннон, Патрик Суэйзи, Курт Рассел и Род Стюарт.

В настоящий момент набирает популярность менее экстравагантная разновидность маллета. Челка достигает бровей, длина волос на висках увеличивается постепенно, чтобы переход на задние пряди не выглядел слишком резким.





Скарлетт Йоханссон





Множество современных звезд подхватили тенденцию. Так, Ирина Шейк и Джиджи Хадид появились на обложке мексиканского Vogue в июне 2019 года с такой прической (правда, модели тогда примерили парики), а Майли Сайрус недавно продемонстрировала обновленную версию маллета. Знаменитый парикмахер Салли Хершбергер отвечала за ее преображение. Стилист вдохновлялась панковским стилем и сначала постригла певицу ножницами, а потом подровняла срез бритвой, чтобы добавить текстуру.





Кадр из сериала "Король тигров"Эта стрижка будто говорит: "Мне все равно, что люди думают обо мне!" — считает парикмахер Гарри Джош.





Ирина Шейк





Майли Сайрус





Билли Айлиш

Несимметричные стрижки — это модно и стильно! Мы привыкли воспринимать асимметрию по отношению к сторонам (левая короче правой). Сейчас можно позволить себе вернуть асимметрию в другом стиле! Длина спереди — короче, локоны сзади — длиннее. Такой вариант будет выглядеть ярко и неординарно. Также преимуществом такой формы является текстура. Большое количество "рваных" прядей всегда добавляет объема и подвижности прическе, — объясняет эксперт Redken Мария Климова.





Зендая

Эксперты Schwarzkopf говорят, что лучше всего современная вариация стрижки выглядит на густых волосах, так как для нее нужен объем. Но если волосы тонкие, то поможет правильная укладка. Просто нанесите на пряди текстурирующий бальзам, а затем пудру для увеличения объема.





Соберите классический хвост или добавьте небрежную текстуру с помощью любого термоинструмента. При помощи одного стайлинга, например, спрей-мусса Stay High 18 от Redken можно создать две абсолютно разные укладки. Нанесите продукт на прикорневую зону и высушите при помощи фена, придавая максимальный объем более коротким прядям.













Второй вариант — нанесите продукт по всей длине на влажные волосы и аккуратно высушите диффузором, создавая модный влажный эффект на волосах.

Обладательницам кудрявых волос тоже помогут укладочные средства. На чистые локоны нанесите горошину мусса для укладки, а затем высушите пряди диффузором. Нанесите на кончики масло для волос — и готово! — советуют эксперты.





Майли Сайрус













Halsey













Кристен Стюарт





Барби Феррейра