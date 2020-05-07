Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Пресс-секретарь главы Минкульта Анна Усачева подтвердила информацию о болезни. Она пояснила, что у Любимовой болезнь протекает в легкой форме, поэтому пока нет необходимости в госпитализации. Уточняется, что это она стала уже третьим членом правительства России, у которого выявили COVID-19.

30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

1 мая министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева также госпитализировали с коронавирусом. Диагноз подтвердился не только у главы Минстроя, но и у одного из его заместителей Дмитрия Волкова по результатам компьютерной томографии.