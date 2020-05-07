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Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России

Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России

В Белоруссии рассчитывают договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской. Об этом сегодня, 7 мая, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

«По финансовым условиям каждая поставка очень тщательно прорабатывается. Надеюсь, что когда мы решим все технические проблемы, то сможем из тех вариантов, которые у нас сегодня есть, выбрать наиболее оптимальные и договориться уже о долгосрочных контрактах», — сказал он.

По словам Крутого, в условиях низкой цены на нефть потери Белоруссии от налогового маневра в РФ в абсолютном выражении «уже не такие большие, как при стоимости барреля $ 60».

«Но тем не менее тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — подчеркнул вице-премьер.

При этом Крутой обратил внимание, что спотовые закупки, которые шли на протяжении четырех месяцев, по своим финансовым, экономическим, логистическим условиям отличаются от тех, которых можно добиться в условиях долгосрочных контрактов. По его словам, есть технический момент, связанный с адаптацией нефтеперерабатывающих заводов к альтернативной нефти с точки зрения ее характеристик.

Кроме того, первый вице-премьер Белоруссии подтвердил, что возможны поставки в республику и американской нефти через Польшу. При этом он обратил внимание, что работа по альтернативным поставкам ведется со всеми странами, в том числе «с польскими коллегами — на уровне министров иностранных дел, министров финансов, „Белнефтехима“ и организаций в составе концерна». Однако, по его словам, контактировать на уровне ведомств сейчас сложнее с учетом коронавирусных ограничений.

«Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно», — отметил Крутой.

Напомним, в первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствовали. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева. Кроме того, Минск провел закупку норвежского и азербайджанского сырья с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы соответственно. 11 мая в Клайпедском порту ожидается первая партия нефти от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco — 80 тыс. тонн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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