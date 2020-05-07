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Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"

Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
МИД Белоруссии проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации двух журналистов российского Первого канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство России в Беларуси официально проинформировано, что у двоих сотрудников корпункта Первого канала в Минске отозваны аккредитации", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.


Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД страны по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса - Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.

# Россия
По материалам: ria.ru

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