Мир отмечает День мастурбации: 40 любопытных фактов о сексе

Вадим Карасев

Сегодня отмечают Международный день мастурбации. Необычный праздник появился 7 мая 1995 года. В 1994 году президент США Билл Клинтон уволил Джослин Элдерс, главного врача службы здравоохранения, которая предложила рассказывать подросткам о мастурбации в рамках профилактики ВИЧ/СПИД. Тогда создатели легендарного секс-шопа в Сан-Франциско Good Vibrations предложили Джослин преподавать мастурбацию как часть полового воспитания. С тех пор этот праздник посвящен информированию о пользе и безопасности этого процесса. В честь праздника собрали 40 любопытных фактов об оргазме, клиторе и сексе.

1. Более 70% женщин испытывают оргазм в результате прямой стимуляции клитора — и, в отличие от мужчин, мы можем наслаждаться множественными оргазмами.

Женщины после секса не хотят выходить из возбужденного состояния. Они готовы практически сразу пойти на второй круг и испытать еще одну разрядку, — говорит американский сексолог, доктор Ивонн Кристин Фулбрайт.





2. Мировой рекорд по продолжительности мастурбации до наступления оргазма составляет 6 часов 30 минут для женщины и 8 часов 30 минут для мужчины. Уверены, дело пошло бы быстрее, если они занимались бы этим вместе...

3. Согласно статистике, 47% женщин испытали свой первый оргазм при мастурбации, их средний возраст — 18 лет.





4. Недавнее исследование показало, что 48% пациентов, страдающих головной болью, излечивались от недуга благодаря оргазму. Более того, "сработал" он намного быстрее, чем обезболивающие. Болевой порог женщин во время оргазма увеличился на 75%. Спасибо гормонам — эндорфинам и окситоцину. Жаль лишь, что обезболивающий эффект длится всего 10—20 минут.

5. Психоаналитик Зигмунд Фрейд утверждал, что женщины могут испытывать два типа оргазма — клиторальный и вагинальный. Однако в 1966 году секс-исследователь Уильям Мастерс и его ассистентка Вирджиния Джонсон доказали, что существует только один женский оргазм (он получается за счет раздражения клитора в той или иной форме), а вот способов его достижения множество.





6. Мастерс и Джонсон не обнаружили точки G как какого-то отдельного образования, хотя 10% женщин отмечали усиление полового возбуждения при стимуляции передней стенки влагалища. Надо сказать, что в настоящее время существование точки G все еще не подтверждено (этому вопросу мы даже посвятили отдельную статью, она выйдет на следующей неделе).





7. Первые электрические вибраторы появились на рынке раньше, чем многие другие предметы домашнего обихода (это произошло в начале XX века). Людям пришлось ждать еще девять лет до момента изобретения пылесоса и 10 лет до тех пор, пока не придумают электрический утюг.





8. Когда мужчины испытывают оргазм, их мозг выделяет химические вещества (включая пролактин), которые могут вызвать усталость. Так что это действительно не его вина, когда он поворачивается к стенке и начинает храпеть, честно.

9. Женский оргазм обычно длится от 6 до 10 секунд, хотя у некоторых удовольствие может растягиваться на 20 секунд.





10. Секс-исследователи Каутери и Коул, авторы книги "Основы секса", утверждают, что некоторые женщины могут испытывать оргазм до 100 раз за час! Но вот официально признанной рекордсменкой по количеству испытанных оргазмов за час мастурбации является жительница Лондона. Ее результат в 49 оргазмов в час с 2006 года так никто и не смог побить.

11. Около 0,06% мужчин и женщин могут мастурбировать, просто фантазируя, при этом не касаясь своего члена или какой-либо другой части тела. Предположительно, в этот список входит Леди Гага, которая однажды сказала изданию New York Magazine следующее:Знаете, чувственная память — потрясающая вещь. Я могу кончить, просто подумав об этом.





12. В Сан-Франциско проходит ежегодный открытый "марафон онанизма". Таким необычным способом участники акции уже не первый год собирают деньги на сексуальное просвещение и пропагандируют безопасный секс. Все желающие старше 18 лет собираются в местном центре сексуальной культуры и мастурбируют, в то время как другие могут наблюдать за весельем (и присоединиться) через зум или скайп, например. За время прошлогоднего "забега" одна из участниц марафона испытала 36 оргазмов.

Собранные деньги поступают на счета благотворительной образовательной организации "Центр сексуальной культуры". Такие марафоны проходят и в других штатах и даже странах — от Аляски до Германии.

13. По слухам, секс-символ Америки Мэрилин Монро никогда не испытывала оргазма при занятии сексом со знаменитыми любовниками, среди которых были Джон Кеннеди, Фрэнк Синатра и многие другие.

Но в 36 лет (незадолго до своей смерти) она как-то сказала своему физиологу, доктору Ральзу Гринсону, следующее:

Спасибо вам, доктор! Все эти годы я ни разу этого не испытала. Самые бесполезные годы. И вот как я могу вам, мужчине, описать, что чувствует при этом женщина? Вот представьте себе выключатель с реостатом. Как только вы сдвигаете ручку, лампочка начинает загораться, и вот она загорается все ярче, и вот наконец она разгорается ослепляющим светом! Это так хорошо!





14. В момент оргазма определенные нейроны нашего мозга, которые контролируют эмоции, отключаются. Таким образом, на пару секунд мы перестаем испытывать страх и теряем бдительность.

15. Доказано, что оргазм оказывает на мужчин такое же влияние, как и героин на мозг наркомана. Нейробиолог из Нидерландов проводил сканирование мозга мужчин во время эякуляции и обнаружил, что секс действительно может вызвать привыкание.





16. Когда мы испытываем оргазм, наш организм вырабатывает в четыре раза больше гормона окситоцина. Его иногда называют "гормоном любви". Он играет важную роль в женских репродуктивных функциях, от сексуальной активности до родов и грудного вскармливания (стимуляция сосков вызывает его высвобождение).

17. В настоящее время учеными разрабатывается эффективная "женская виагра", хотя существуют опасения по поводу возможных побочных эффектов. Такое средство уже продается в Египте, оно содержит вещество флибансерин, и его основная функция — лечить отсутствие сексуального желания у некоторых женщин.





18. 70% женщин признавались, что хотя бы раз в жизни имитировали оргазм. А вот признаки, по которым можно безошибочно определить, что кульминация все-таки наступила: втягивание клиторального капюшона непосредственно перед оргазмом, учащенное сердцебиение, расширенные зрачки, вагинальные мышечные спазмы, выгнутые ступни и возбужденные соски. Заставляет задуматься, как нам так долго удавалось симулировать...

19. Менее трети всех женщин регулярно испытывают оргазм во время секса, а три четверти мужчин — всегда. Интересно, что женщины в однополых отношениях чаще испытывают оргазм: 86% из них сказали, что практически всегда достигают кульминации во время сексуальной близости.





20. Секс-просветители Дориан Солот и Маршал Миллер, которые ведут программу полового воспитания в кампусах американских колледжей, говорят, что около 1% женщин могут испытать оргазм от одной только стимуляции груди.Причин спонтанных оргазмов во время определенных видов деятельности две — увеличение притока крови к гениталиям и вибрация или контакт с клитором, — говорит эксперт.





21. Недавнее исследование показало, что мужчины, которые испытывают два или более оргазмов в неделю, живут дольше.





23. Ученые придумали нейростимуляционное устройство, доставляющее оргазм дистанционно (стоит лишь нажать кнопку). Выглядит оно как чип-имплант и стоит колоссальные 7 500 фунтов стерлингов (700 тысяч рублей). Тем не менее 59% опрошенных женщин в США утверждали, что они не отказались бы от "кнопочного" оргазма.





24. Способность достигать оргазма может быть генетической, согласно недавнему исследованию, проведенному сотрудниками лондонской больницы Святого Томаса. Могут ли они быть правы? Мы, наверное, никогда этого не узнаем, но можете поинтересоваться у своей мамы...





Однако, возможно, все дело в физиологических особенностях. Способность к оргазму во время полового акта коррелирует с расстоянием между клитором и уретрой. Если клитор находится менее чем в двух с половиной сантиметрах от уретры, более вероятно, что вы будете испытывать оргазм во время полового акта. Все просто: ведь во время полового акта сама собой будет происходить стимуляция клитора.

25. Австралийское исследование показало, что 56% женщин испытывают оргазм каждый раз при мастурбации. И лишь 24% достигают кульминации при каждом сексе с партнером. Если у вас когда-либо были проблемы с кульминацией, вы не одиноки. Согласно последним исследованиям, 10—40% женщин сообщают о трудностях или невозможности достичь оргазма.





Один из лучших способов исправить ситуацию — стимуляция клитора. Но в случае половой дисфункции могут помочь только лекарства с тестостероном или пероральные препараты. В любом случае лучше поговорить со своим врачом, так как половая дисфункция может быть связана с другими заболеваниями, включая заболевания щитовидной железы, депрессию и диабет.

26. До сих пор не доказано, испытывают ли оргазмы самки животных, но, по словам исследователя из Института Кинси, кролики и хорьки — точно.





27. Некоторые древние египтяне верили, что бог Атум (вспомним об отождествлении Атума с первозданным холмом) создал мир... мастурбируя. А река Тигр — это не что иное, как сперма бога. Рука Атума символизировала женщину, поэтому в процессе мастурбации получилось так, что он собственноручно оплодотворил себя и после создал первых богов.





В древнеегипетской мифологии особое значение предавалось мужской мастурбации. Считалось, что это сильнейший процесс, порождающий все живое. Однако простым смертным было опасно заниматься мастурбацией, потому что они связывались с неподвластной им божественной энергией.

28. Когда дело доходит до возраста, есть много вещей, о которых некоторые начинают беспокоиться, но сексуальная жизнь не входит в их число. Оказывается, что с возрастом оргазмы становятся фееричнее! Недавний опрос показал, что 61% женщин в возрасте от 18 до 24 лет, 65% женщин в возрасте 30 лет и около 70% женщин в возрасте от 40 до 50 лет испытывали оргазм во время последнего полового акта.





Хотя исследование не показало, почему оргазмов легче достичь с возрастом, у доктора Дебби Хербеника есть своя версия. Он говорит, что женщины более сексуально опытны и не боятся говорить о своих желаниях.

29. По оценкам врачей, в клиторе от 6 000 до 8 000 нервных окончаний.

То, что вы видите, это лишь верхушка айсберга. Клитор подковообразной формы и располагается вокруг верхней части влагалищного отверстия. Состоит из головки, тела и двух ножек, снаружи видна только головка и иногда часть тела клитора, прикрытые кожной складкой — крайней плотью клитора, — объясняет доктор Лорен Штрайхер.

30. Некоторые женщины испытывают боль при оргазме. Такое явление называется дизоргазмия. Оно может быть вызвано многими причинами (от эндометриоза до сексуальной травмы в анамнезе).





31. Женщины могут испытывать оргазмы во сне. По данным отчета Института Кинси, к 45 годам оргазмы во сне испытывают 37 процентов женщин. Наиболее высокая частота ночных оргазмов у женщин в целом наблюдается примерно с 40 до 55 лет — в отличие от мужчин, которые, к сожалению, испытывают удовольствие во сне в юности и в 20 с небольшим; затем, когда им за 30, оно резко снижается.

32. В 1869 году американский доктор Джордж Тейлор изобрел вибратор с паровым приводом, механизм которого занимал всю комнату. Изобретение с вибрирующим поршнем "лечило" женщин от истерии.





33. Некоторые поклонники йоги утверждают, что испытали "йогазм", вызванный просто практикой йоги. Кроме того, в 2010 году в журнале сексуальной медицины сообщалось, что регулярная йога помогла улучшить сексуальную жизнь женщин.

34. Оргазм может быть ярче в период менструации.Во время менструального цикла наше тело переживает много гормональных сдвигов, которые влияют на все, начиная от сна, тяги к еде и, конечно, либидо. Увеличение притока крови к тазу может сделать гениталии более чувствительными, что вызывает более сильный оргазм, — объясняет секс-педагог Алисия Синклер.

35. Женщины могут испытать корегазм, или физкультурный оргазм, при котором кульминация достигается в разгар жаркой тренировки или нескольких упражнений на пресс.





36. Можете легко сделать оргазмы более интенсивными, укрепляя мышцы тазового дна. Для этого пригодятся различные практики, такие как йога и пилатес, а также упражнения Кегеля (названные в честь гинеколога Арнольда Кегеля).

37. Женская эякуляция — вытекание молочно-белой жидкости во время сексуальной стимуляции у женщин из парауретральных желез (желез Скина). Она напоминает разбавленное обезжиренное молоко и имеет сладкий вкус. Обычно ее объем не превышает чайную ложку (около 4 мл).

38. Аристотель считается первым, кто описал женскую эякуляцию. Гален, известный греко-римский врач и философ, также знал об этом явлении еще во II веке.





39. Французы называют оргазм le petit mort — "маленькая смерть". Неудивительно, ведь бывают случаи, когда оргазм настолько сильный, что случается сердечная недостаточность, которая иногда приводит к смерти.





40. Согласно исследованиям Центра развития сексуального здоровья Университета штата Индиана, более двух третей мужчин и почти столько же женщин использовали смазку во время секса. И около половины из них говорят, что это помогает им достичь оргазма.