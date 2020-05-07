Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Сегодня, 20:56 Анастасия Иванова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщает кабмин.
Премьер провел совещание в режиме видео-конференцсвязи.
"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.
стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru