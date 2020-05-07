Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений

Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений

Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщает кабмин.

Премьер провел совещание в режиме видео-конференцсвязи.

"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины
Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с зараженными
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону
Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону
Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал к сплочению
Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал
Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам ветерана из разных городов
Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам
Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над вооружениями
Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над
Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и Майли Сайрус
Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Кабмин намерен обсудить поэтапный выход из режима самоизоляции
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана борьбу с коронавирусом