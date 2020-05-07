Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений

Анастасия Иванова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщает кабмин.

Премьер провел совещание в режиме видео-конференцсвязи.

"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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