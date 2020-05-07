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Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка

Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
. Москва направит 7,3 миллиарда рублей из городского бюджета на строительство технопарка в промышленной зоне "Руднево", которое начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Новый технопарк в Восточном административном округе столицы появится до конца 2022 года и станет ядром промышленной зоны "Руднево", которая в перспективе займет площадь более 40 гектаров. На базе технопарка совместно с частными инвесторами будет запущено более 40 производств и создано свыше 3 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.

"К строительству технопарка приступят в конце этого года. В рамках реализации проекта будет застроено более 11 гектаров, возведено 19 объектов общей площадью более 84 тысяч квадратных метров. Многим предприятиям не требуются большие площади ввиду применения современного автоматизированного оборудования. Использование высоких технологий в работе и отсутствие необходимости строить собственные производственные здания сокращает время для запуска производства, обеспечивая скорейшее поступление НДФЛ в бюджет", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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