Москва ужесточит требования для передвижения по городу

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в четверг заявил о необходимости ужесточить введенные меры по передвижению по городу и соблюдению социальной дистанции.

Отвечая на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте, градоначальник сказал:

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках».

Ранее в четверг Собянин подписал указ о продлении режима повышенной готовности в столице до конца мая. По его словам, цифровые пропуска для поездок можно будет получить дважды в неделю, а для поездок в медучреждения и для волонтерства — ежедневно.

Вместе с тем с 12 мая разрешат работу промышленных и строительных предприятий. Однако глава города предупредил, что ограничения могут быть введены вновь, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.