На доплаты столичным медикам выделим более 984 млн грн, - Кличко

Алексей Вольцев

Киев всегда помогал и будет помогать столичным медикам. Даже в ситуации, когда медучреждения получают финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры.Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко."Еще раз напомню, что 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. По ней медучреждения начали получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. Это касается и заработной платы сотрудникам. Ее также теперь начисляет государство. То есть по закону местные власти больше не финансируют эту статью расходов учреждений", - рассказал он.По его словам, за март медицинские работники столицы получили заработную плату, премии и надбавки еще из бюджета города. А за апрель - уже от Национальной службы здоровья. Поэтому такая разница в выплатах за эти два месяца."Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы. За апрель медработникам начислены из городского бюджета дополнительные выплаты в соответствии с отработанным временем. Их получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи. Всего с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделим на доплаты медикам более 984 млн грн", - подчеркнул Кличко.