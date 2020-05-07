Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Благотворительный фестиваль Центра «Антон тут рядом» пройдет 15 мая на онлайн-платформе STAY. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль фонда творчества, обучения и абилитации людей с аутизмом объединит современных музыкантов и «покажет, что — мы все тут рядом, — несмотря на изоляцию».

С включениями из дома и студий выступят группы «Трипинадва», Тося Чайкина, «Хадн дадн» и Саша Алмазова. Ведущим фестиваля станет Николай Овчинников – музыкальный редактор «Афиша Daily». Он расскажет о музыке в изоляции, важности поддержки благотворительных центров в период кризиса и возьмет небольшие интервью у артистов.

Ежегодный фестиваль Центра «Антон тут рядом» проводится для того, чтобы обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра, в принятии и в дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу фонда. Краудфандинговая кампания начнется до самого фестиваля — сделать взнос можно уже сейчас. На сайте организации можно выбрать любую сумму, которую вы хотели бы пожертвовать фонду.

Ранее сообщалось, что на платформе STAY будет показан спектакль «Сочинение про Джобса» от команды «Театрального проекта 27» и «Большого Театра Кукол».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ
Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине
На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»
На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон
Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»
Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки
Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов
Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала «Клиника»
Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала
Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями
Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Платформа STAY проведет музыкальный онлайн-фестиваль с участием звезд
На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон
На онлайн-платформе STAY выступят «Хадн Дадн», АИГЕЛ и RSAC
В Москве впервые пройдет фестиваль осмысленной поп-музыки