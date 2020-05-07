На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Благотворительный фестиваль Центра «Антон тут рядом» пройдет 15 мая на онлайн-платформе STAY. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль фонда творчества, обучения и абилитации людей с аутизмом объединит современных музыкантов и «покажет, что — мы все тут рядом, — несмотря на изоляцию».

С включениями из дома и студий выступят группы «Трипинадва», Тося Чайкина, «Хадн дадн» и Саша Алмазова. Ведущим фестиваля станет Николай Овчинников – музыкальный редактор «Афиша Daily». Он расскажет о музыке в изоляции, важности поддержки благотворительных центров в период кризиса и возьмет небольшие интервью у артистов.

Ежегодный фестиваль Центра «Антон тут рядом» проводится для того, чтобы обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра, в принятии и в дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований в пользу фонда. Краудфандинговая кампания начнется до самого фестиваля — сделать взнос можно уже сейчас. На сайте организации можно выбрать любую сумму, которую вы хотели бы пожертвовать фонду.

Ранее сообщалось, что на платформе STAY будет показан спектакль «Сочинение про Джобса» от команды «Театрального проекта 27» и «Большого Театра Кукол».