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Настя Ивлеева поделилась архивными фото, вспомнила свой переезд в Москву и рассказала о мечте

Настя Ивлеева поделилась архивными фото, вспомнила свой переезд в Москву и рассказала о мечте

Время самоизоляции тянется медленно, а дела заканчиваются быстро. 29-летняя Настя Ивлеева от скуки решила разобрать фотоальбомы, заставившие ее вспомнить о событиях пятилетней давности. Столько времени прошло с того дня, когда будущая звезда телеэфира переехала в Москву из Санкт-Петербурга и первое время, как она сама выразилась, "будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес". Но этот пост не о воспоминаниях. А о мечтах! Недавно поймала себя на мысли, что не мечтаю. Не ставлю конкретной цели больше. Безусловно, я много работаю, и кажется, что у меня все схвачено. С одной стороны, так и есть, а с другой, я несусь по волнам своих достижений и в меру амбиций, одно дельце вытекает из другого, — поделилась мыслями Ивлеева.


Настя Ивлеева сейчас


...и пять лет назад

Она призналась, что пять лет назад с мечтами у нее все было по-другому: она мечтала о переезде, определенных условиях жизни…Кстати, я действительно загадывала себе ТЭФИ… Я получила их две и за исключительно личный проект. За пять лет я многого достигла, факт! Но, вот сейчас мне 29 лет и я понимаю, что могу и хочу еще больше. Хочу, как раньше, ощущать трепет и страх типа "а получится ли". Нужно замахнуться на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального. Ведь как мы видим, все может осуществиться, и потому с этого момента я снова хочу вернуть те ощущения, когда буквально вгрызаешься в осуществление своих желаний! Чтобы по прошествии пары лет наткнуться на этот пост и сравнить, какие случились перемены, результаты, поражения и победы, — написала Настя.

Она предложила своим фолловерам последовать ее примеру — поставить цель и начать идти к ней, потому как сама уже сформулировала для себя новую мечту.




Фото из инстаграма Насти Ивлеевой






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По материалам: spletnik.ru

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