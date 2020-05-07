Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал к сплочению

Анастасия Иванова

По случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе Восточный комитет — Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (OAOEV) указывает на необходимость тесного сотрудничества между европейскими странами. «Сейчас подходящий момент, чтобы ещё раз уяснить, что протекционизм и национальный эгоизм заводят в тупик, и страны Европы могут быть успешными только в сотрудничестве друг с другом», — говорится в заявлении главы OAOEV Оливера Хермеса, распространённом сегодня, 7 мая, передаёт Deutsche Welle.

За последние 75 лет были достигнуты «далеко не все поставленные цели», отметил Хермес, указав, что «именно в последнее время опасно обострились конфликты внутри Европы и между отдельными странами», а пандемия коронавируса Covid-19 нанесла дополнительный ущерб внутреннему рынку ЕС и ограничила свободу передвижения в шенгенской зоне. Для преодоления этих и других вызовов OAOEV продолжает выступать за интеграцию стран Западных Балкан в ЕС, а также усиление диалога с членами инициативы ЕС «Восточное партнёрство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Годовщина окончания войны напоминает о «нашем особом обязательстве — делать всё для сохранения мира и взаимопонимания в Европе», подчёркивает глава Восточного комитета немецкой экономики. То обстоятельство, что Германии после 1945 года удалось восстановить экономику при помощи граждан стран, с которыми она прежде вела «страшные» войны, «было и остаётся чудом», и «мы должны быть всегда благодарны этим странам за предоставленный нам второй шанс», продолжает руководитель OAOEV, указывая, что за немецкой экономикой сохраняется ключевая роль в «общем европейском будущем».

Географический центр Европы находится не в Брюсселе, а на восточной границе ЕС, отмечает Хермес. По его словам, годовщина окончания войны напоминает, что тесное сотрудничество с такими странами, как Украина, Белоруссия и Россия, остаётся важной исторической задачей ФРГ.

OAOEV был основан в Кельне в 1952 году, чтобы «соединить новым мостом» разделённую Германию с Восточной Европой, напомнил глава организации. Сейчас она сотрудничает с представителями властей и бизнеса из 29 стран.

Как сообщало ИА Newstes, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение ВВП стран еврозоны в текущем году на 7,5 процента и рост на 4,7% в 2021 году.

В Германии около трети компаний (29,2%) грозило банкротство, если действовавшие на тот момент ограничительные меры в стране, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, продлились бы более трёх месяцев, сообщил в апреле Институт экономических исследований в Мюнхене.

Пандемия привела к самой мощной рецессии в Германии после Второй мировой войны. ВВП страны в нынешнем году сократится на 6,3%, сообщил 29 апреля федеральный министр экономики Петер Альтмайер. В частности, власти ФРГ ожидают в нынешнем году сокращения экспорта на 11,6%, импорта — на 8,2%. В следующем году правительство Ангелы Меркель ожидает экономический рост в объёме 5,2%, рост экспорта на 7,6% и импорта на 6,5%.