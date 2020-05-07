Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

О чем просят пациенты под ИВЛ, которые не могут говорить

О чем просят пациенты под ИВЛ, которые не могут говорить
В пандемию коронавируса, поражающего дыхательную систему человека, невероятно возросла ценность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Именно он помогает тяжелобольному справиться с опасным недугом. Но, находясь на ИВЛ, пациенты переживают настоящий ад.

Сколько тот или иной пациент будет находиться на ИВЛ — неизвестно, все зависит от тяжести заболевания. В худшем случае больному приходится дышать через трубку месяцами, в лучшем — несколько дней. Все это время человек находится в сознании, вот только сказать ничего не может.

«У них не хватает сил на самые простые действия: приподнять голову от подушки, кивнуть, открыть глаза… Персонал изобретает разные способы, чтобы наладить хотя бы простейшую коммуникацию с такими пациентами. Одни с трудом могут моргнуть или немного пошевелиться, реагируя на вопросы. Другим «повезло» куда больше, у них получается написать на бумаге о том, что их волнует», — поделилась врач Галина Красноперова. 

Больные пишут разное: одни — просят поесть, другие требуют вколоть обезболивающее или настаивают на встрече с близкими. Некоторым хватает терпения изложить на мятом куске бумаги... молитву.

«Мне неудобно, но жизнь... Скоро надо опорожнять кишечник. Я судном не пользовался, только уткой. Как это делается, не знаю. С какой стороны, как вытирается попа и так далее. Может — получится, может — нет. Питание идет. Когда снимут, я бы попробовал отплевывать мокроту, но куда? А затем прополоскать рот, сидя, и немножко воды — и дышать будет легче», — написано в одном из посланий.

И таких записок у Красноперовой очень много, но ни одну из них она не может позволить себе выбросить, так как знает, как трудно их писать больным. 

«Многие из тех, с кем я вела эту вынужденную переписку, давно поправились и забыли это время как страшный сон. Если человек не выздоровел, а умер, то такие записки, по сути, становятся последними его словами или делом в жизни», — заключила медик в беседе с порталом «Такие дела».

Фото: Pixabay.com

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг
Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»
Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»
Размытое пятно с головой Бекхэма в телеэфире озадачило зрителей
Размытое пятно с головой Бекхэма в телеэфире озадачило зрителей
Кабмин обсудит урегулирование отношений из-за реагирования на коронавирус
Кабмин обсудит урегулирование отношений из-за реагирования на
Стала известна новая должность Саакашвили при президенте Украины
Стала известна новая должность Саакашвили при президенте Украины
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Татьяна Васильева раскрыла результат теста на коронавирус
Татьяна Васильева раскрыла результат теста на коронавирус
Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и рассекретила его имя
Хлоя Севиньи поделилась первой фотографией новорожденного сына и
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента из Белоруссии
«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента
Лазурит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Лазурит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Топ на сегодня

Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
В Сербии военные из России продезинфицировали 16 объектов
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Еще по теме

Лишний вес может спасти жизнь серьезно больному пациенту, считают ученые
Назван возраст самого молодого умершего россиянина с коронавирусом
"Очень много". Врач назвала молодых пациентов с COVID из группы риска
Раненная в Перми учительница пришла в сознание