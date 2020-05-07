Обмен «Вебмани» на «Приват24» в сервисе «7pay»

Роман Иванов

В настоящее время электронные переводы очень популярны среди жителей Украины. Современными системами электронных платежей пользуется каждый второй пользователь сети. Но зачастую люди сталкиваются с проблемой – как перевести «Вебмани» на «Приват24»?

Для перевода электронных денежных средств из международной сети «Webmoney» на банковский счет через приложение «Приват24» можно воспользоваться сервисом https://7pay.me. Компания «7pay» осуществляет свою деятельность уже более 3 лет и за такой, казалось бы, незначительный срок уже смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами по осуществлению электронных переводов между различными системами и в любом направлении.

Как работает сервис 7pay.me?

Сервис электронных переводов 7pay.me является интерактивным онлайн обменником, который позволяет конвертировать гривны, доллары и рубли в различных сочетаниях и переводить валюту на счет пользователя сервиса «Вебмани» или «Приват24» максимально быстро и безопасно. Все операции проходят исключительно в онлайн режиме. Вам не придется посещать отделение обменного пункта, стоять в очередях и тратить время на дорогу. Достаточно только иметь под рукой стационарный компьютер, ноутбук или современный смартфон (планшет) и стабильный доступ в сеть интернет.

Совершить обмен любой электронной валюты очень просто – необходимо зайти на сайт 7pay.me, выбрать тип конвертации, указать сумму перевода и подтвердить операцию. Денежные средства будут зачислены на ваш электронный кошелек или банковскую карту в считанные минуты. Все поступающие заявки на обмен электронных денежных средств обрабатываются операторами в режиме онлайн, круглосуточно, без задержек.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или необходима консультация, можно воспользоваться формой обратной связи или чатов в телеграм канале, где опытный менеджер даст ответ по существу. Для удобства клиентов в резерве компании всегда имеется значительная сумма для обмена электронных денежных средств и их перевода в любом направлении.