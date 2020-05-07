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Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку

Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставкуФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вероятность заразиться коронавирусом через доставку еды достаточно низкая. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он выразил уверенность, что в работающих на доставку ресторанах и кафе соблюдаются санитарные правила, «и уж тем более специально не чихают на еду».

Вирусолог рекомендовал гражданам дополнительно самим соблюдать некоторые правила для минимизации рисков. Например, стоит разогревать горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду. «Термическая обработка убьет и коронавирус, и другие микробы», — пояснил Нетесов.

Профессор добавил, что заказывать еду на дом безопаснее, чем покупать в магазинах, где не соблюдается социальная дистанция и не используются средства защиты.

Ранее россиянам сообщили о низкой возможности заразиться вирусом дома при соблюдении режима самоизоляции. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях товаров в магазинах, особенно на пластике и металлах, поэтому надо использовать маску и перчатки, а продукты мыть.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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