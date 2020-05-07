Около 2 млн человек зарегистрировались на всероссийскую акцию "Бессмертный полк - онлайн"

Вадим Карасев

Около 2 млн граждан подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн", которая пройдет в День Победы, сообщил в четверг сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров в ходе онлайн-конференции.



Напомним, трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн- платформах, на портале "Бессмертного полка России" (www.polkrf.ru и www.polk.press).



"Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие", - заявил Макаров.

По его словам, количество заявок увеличивается с каждым днем, таких "внушительных результатов" удалось достичь в том числе благодаря СМИ, которые рассказывали о проекте.

