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Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»

Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против идеи ужесточить карантин. В эфире НСН он заявил, что коронавирус уже «выдыхается».

«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», — добавил Геннадий Онищенко.

Он также отметил, что в борьбе с коронавирусом не стоит пренебрегать и международным опытом.

«Безусловно, Россия имеет свой путь развития с эпидемией. Но, тем не менее, опираться на международный опыт мы должны и мы это делаем. Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем её на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространённости инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации», — сказал депутат.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в случае принятия решения о снятии ограничений, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, работа будет проведена в три этапа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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