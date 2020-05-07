Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»

Влада Некрасова

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против идеи ужесточить карантин. В эфире НСН он заявил, что коронавирус уже «выдыхается».

«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», — добавил Геннадий Онищенко.

Он также отметил, что в борьбе с коронавирусом не стоит пренебрегать и международным опытом.

«Безусловно, Россия имеет свой путь развития с эпидемией. Но, тем не менее, опираться на международный опыт мы должны и мы это делаем. Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем её на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространённости инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации», — сказал депутат.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в случае принятия решения о снятии ограничений, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, работа будет проведена в три этапа.