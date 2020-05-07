ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Anis Mili / Reuters

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. Эти данные впервые подтвердили представители ООН в докладе, который пока что не был обнародован, сообщает AFP.

По данным анонимного источника агентства, российские наемники помогают силам Хафтара с обслуживанием и починкой техники, а также участвуют в боевых операциях: оказывают поддержку в качестве наводчиков артиллерии и авиации, снайперов и специалистов по радио-электронной борьбе.

Источники ООН также установили, что оперативники из российской ЧВК находятся в Ливии с октября 2018 года. По их оценке, их присутствие существенно усилило войска Хафтара. Кроме того, утверждается, что в стране присутствует и другая частная охранная компания — «Российские системы безопасности». Ее специалисты якобы осуществляют обслуживание и ремонт военной авиации.

В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В феврале Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.