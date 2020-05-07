Оператор рассказал о поведении Меган Маркл на съемочной площадке

Влада Некрасова

Оператор (решил остаться анонимным), который работал с Меган Маркл во время съемок сериалаФорс-мажоры" рассказал, как вела себя с коллегами будущая герцогиня Сассекская, сообщает Daily Mail.

По его словам, еще до встречи с Гарри, внуком королевы Великобритании Елизаветы II, ему рассказывали, что между собой коллеги называли Маркл "принцессой" из-за тяжелого характера и строгих правил, которые она устанавливала. Например, актриса запрещала снимать ее ноги и часто просила, чтобы на площадке было дорогое шампанское.

"Она очень требовательная и грубая. С ней было не просто найти общий язык", — прокомментировал оператор.

Инсайдер подчеркнул, что когда впервые увидел ее, то даже не знал, кто она такая. Но при этом вела себя Меган Маркл, как кинодива.





"Помню, как однажды она приехала на съемочную площадку: натянула на лицо кепку и, опустив голову, прошла в гримерку. Так еще делают известные личности, когда не хотят, чтобы их фотографировали папарацци. Меня не впечатлило такое поведение, так как она строила из себя звезду мирового уровня, хотя не дотягивала до актеров "третьего сорта". Все это напоминало какую-то карикатуру, если честно. Как правило, настоящие звезды Голливуда никогда так не делают (только если у них не супер плохой день). Они приветливые и общительные с членами команды", — рассказал он.

Меган Маркл снималась в "Форс-мажорах" до седьмого сезона и ушла из проекта в 2018 году, когда у нее начался роман с принцем Гарри. В сериале она играла Рэйчел Зейн —дочь известного адвоката, которая тоже стала юристом.

решили сложить королевские полномочия и зарабатывать самостоятельно, в СМИ появилась информация о том, что супруга принца Гарри хочет снова вернуться в кино.

В том же месяце стало известно, что она заключила контракт со студией Disney и озвучила нескольких персонажей в анимационных фильмах кинокомпании. А в начале марта СМИ узнали, что Меган Маркл попросила своего агента Ника Коллинса найти ей роль в супергеройском блокбастере Marvel.