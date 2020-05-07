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Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о снятии ограничений

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о снятии ограничений

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию, рассыламую жителям региона в мессенджерах.

В сообщении говорится о том, что якобы с 12 мая в крае будет смягчен ограничительный режим. И приводятся конкретные даты поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

В оперштабе края подчеркивают, что никаких решений об отмене ограничений не было принято, а информация, поступающая в сообщениях, является недостоверной.

В сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией говорится, что решения о послаблении ограничительного режима будут приняты только 12 мая на заседании. О результатах заседания будет сообщено дополнительно.

Поэтому, власти Краснодарского края рекомендуют не верить подобным сообщениям, а нужную информацию узнавать в официальных источниках.

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По материалам: u-f.ru

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