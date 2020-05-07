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Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки

Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки

В Орле участники поисково-маневренной группы МЧС устроили шествие "Бессмертного полка" на дне Оки. В мероприятии принимали участие два водолаза и несколько участников Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Местные СМИ сообщили, что фотографии для шествия заламинировали. Спасатели с портретами прошли по дну и вышли на берег к волонтерам. В МЧС пояснили, что таким образом отдали долг памяти ветеранам в обход ограничений, связанных с коронавирусом.

Акция была посвящена тем, кто погиб вдали от суши, уточнили организаторы.

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По материалам: uposters.ru

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