Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки

Вадим Карасев

В Орле участники поисково-маневренной группы МЧС устроили шествие "Бессмертного полка" на дне Оки. В мероприятии принимали участие два водолаза и несколько участников Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Местные СМИ сообщили, что фотографии для шествия заламинировали. Спасатели с портретами прошли по дну и вышли на берег к волонтерам. В МЧС пояснили, что таким образом отдали долг памяти ветеранам в обход ограничений, связанных с коронавирусом.

Акция была посвящена тем, кто погиб вдали от суши, уточнили организаторы.