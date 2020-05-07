"Оскорбление памяти": Пушков раскритиковал заявление главы МИД Чехии о принадлежности памятника Коневу

Вадим Карасев

Оскорбление памяти тех, кто отдавал жизнь за Прагу, является не только внутренним делом Чехии. Об этом заявил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что в МИД Чехии пытаются свести скандал со сносом памятника Коневу к юридической стороне.

Глава МИД Чехии хочет свести скандал вокруг демонтажа памятника Коневу в Праге к чисто юридической стороне дела. Мол, памятник принадлежит Чехии, а Россия пытается вмешаться в ее внутр.дела. Но всем ясно: оскорбление памяти тех, кто отдал жизнь за Прагу, - не внутр. дело Чехии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 7, 2020

Но ясно одно, оскорбление памяти тех, кто погиб за Прагу является не только внутренним делом Чехии, добавил Пушков.

Напомним, что накануне глава МИД Чехии сделал заявление, в котором назвал условия улучшения отношений с РФ. При этом он оговорился, что памятник полководцу Коневу принадлежит муниципальным властям Праги. И Россия не должна вмешиваться во внутренние дела их страны.

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