Отец Бритни Спирс запрещает ей рожать от бойфренда

Анастасия Иванова

Певица больше трех лет встречается с эффектным брюнетом — Сэмом Асгари. Звезда страстно влюблена и мечтает подарить избраннику наследников. Однако отец Бритни категорически против ее желания создать новую семью.

В последнее время у звезды весьма напряженные отношения с отцом. Дело в том, что пока Джейми Спирс являлся официальным опекуном дочери, он следил не только за ее финансовым состоянием, но и за личной жизнью. И как ни мечтала легенда 90-х выйти замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари, мужчина отказывал ей в этом желании, имея при этом все законные права на запреты. А, по словам инсайдеров, он даже не разрешил артистке подарить возлюбленному детей.

«В конце прошлого года Бритни рассказала следователю, который занимался делами о наследстве, что хочет родить ребенка. Джейми всегда выступал против того, чтобы Бритни забеременела», — говорили источники.





Напомним, что Спирс получил возможность вести дела дочери после ее скандальной выходки в 2008 году. Исполнительница хита Oops!...I Did It Again пережила сильнейший нервный срыв, из-за которого она проходила лечение в психиатрической клинике. С тех пор за артисткой ведется постоянное наблюдение специалистов. Однако ей удалось восстановить душевное равновесие, а три года назад она закрутила романтические отношения.





К несчастью, новое увлечение певицы совершенно не понравилось Джейми. В итоге Бритни обратилась в суд, чтобы лишить родителя прав на свое опекунство. Сейчас все полномочия отца перешли в руки звездной помощницы Джоди Монтгомери.

Напомним, что у знаменитости также есть двое сыновей от Кевина Федерлайна. Мальчики живут вместе с отцом, но артистка старается как можно чаще видится с детьми.

Фото: Getty Images, Instagram