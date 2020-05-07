«Ожидаем, что нас уже скоро пригласят» — Украина просится в НАТО
Украина продолжает всячески демонстрировать свою готовность вступить в НАТО, несмотря на то что Брюссель никаких обещаний на этот счет по-прежнему не выдает.
Ближайшей целью на этом пути в Киеве видят присоединение к программе Партнерства расширенных возможностей НАТО. В надежде достучаться до руководства Альянса, очередное заявление на этот счет сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
Как сообщает пресс-служба украинского правительства, очередной «четкий сигнал» Брюсселю был послан во время видеоконференции с послами стран, входящих в НАТО.
В ходе этих переговоров Пристайко сообщил, что Украина уже подготовила всю необходимую военную базу для того, чтобы присоединиться к вожделенному Партнерству.
Также он отметил, что Украина продолжает движение к полноправному членству в ЕС и НАТО, как это определено Конституцией страны.
Отметим, что в сообщении отсутствует информация об ответной реакции послов на эти заявления. Очевидно потому, что ее просто не было — никто из них даже не стал произносить обычных общих фраз о приверженности «общим ценностям» и «единому курсу».
Таким образом, главной украинской «национальной идеей» на внешнем контуре продолжает оставаться стремление повысить свой статус отношений с НАТО до уровня Грузии и Иордании.
Ранее ИА Newstes сообщало, что Вадим Пристайко во время своего пребывания на посту министра иностранных дел Украины являлся проводником той же политики, которую проводили Петр Порошенко и Арсений Яценюк.