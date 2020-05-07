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Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда

Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Партия роста получила отказ от министерства юстиции РФ в проведении съезда в режиме онлайн в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба партии.

Ранее глава партии Борис Титов обратился в Минюст и Центризбирком с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн, отметив, что это может открыть новую страницу в практике организации партийной работы в РФ. Перед этим партия решила отменить запланированный на 21 марта съезд из-за COVID-19.

"Министерство юстиции России направило председателю Партии роста Борису Титову официальный отказ на письмо с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн - с учетом пандемии коронавируса в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отказ Минюста мотивируется тем, что в уставе партии "отсутствуют положения, регулирующие проведение съезда "в дистанционном формате" и обеспечивающие соблюдение предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации процедуры тайного голосования при формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов".


Виктора Звагельского, запрет на онлайн-съезд не означает запрета на другую онлайн-активность, тем более что сейчас им нужно решать не только и не столько организационные, сколько "сутевые" вопросы.

"Ситуация с частным бизнесом обострена настолько, что мы не можем не реагировать на запросы. Поэтому в двадцатых числах проведем в интернете открытое расширенное заседание двух наших коллегиальных органов управления - федерального политсовета и генерального совета. Все, что нужно обсудить, мы все равно обсудим", - отметил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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