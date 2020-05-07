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Первому каналу запретили снимать в Белоруссии сюжет о коронавирусе

Первому каналу запретили снимать в Белоруссии сюжет о коронавирусеФото: Виктор Толочко / РИА НовостиПродолжение: Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу Первого канала, снимавшую сюжет о борьбе с коронавирусом в стране. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

На сайте телеканала указано, что ряд российских СМИ продолжают информационную атаку на Минск, используя «грязные приемы вне журналистской этики и порядочности как таковой». Журналисты ресурса разобрали сюжет Первого канала, указав в нем на фейки, а также на проблемы России в борьбе с эпидемией.

«Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете [российского канала] — семь штук. Это перебор, господа», — подчеркивает телеканал.

При этом отмечается, что Минск готов и на более жесткие меры относительно журналистов, распространяющих дезинформацию.

6 мая президент страны Александр Лукашенко посоветовал российским Telegram-каналам критиковать США и Китай вместо Белоруссии. «Нет, выбрали Беларусь. Но мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем», — сказал он.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 19 255 человек. За сутки выявлено 905 инфицированных. Скончались за все время 112 пациентов. В стране не введены жесткие карантинные ограничения. На Пасху работали храмы, а 9 Мая в Минске состоится военный парад. Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии коронавируса психозом.

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По материалам: lenta.ru

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