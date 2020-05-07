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«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента из Белоруссии

«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента из Белоруссии

Решение властей Белоруссии о высылке корреспондента «Первого канала» в российской вещательной компании назвали безосновательным. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сказали на «Первом канале».

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев, посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта «Первого канала» Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского канала, «в связи с распространением информации, не соответствующей действительности»

Как уже сообщало ИА Newstes, 6 мая на Первом канале вышел сюжет о непростой эпидемиологической ситуации в Белоруссии. В нем Кручинин беседовал с пришедшими на кладбище жителями белорусского города Столбцы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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