«Первый канал» назвал безосновательной высылку корреспондента из Белоруссии

Анастасия Иванова

Решение властей Белоруссии о высылке корреспондента «Первого канала» в российской вещательной компании назвали безосновательным. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сказали на «Первом канале».

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев, посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта «Первого канала» Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского канала, «в связи с распространением информации, не соответствующей действительности»

Как уже сообщало ИА Newstes, 6 мая на Первом канале вышел сюжет о непростой эпидемиологической ситуации в Белоруссии. В нем Кручинин беседовал с пришедшими на кладбище жителями белорусского города Столбцы.