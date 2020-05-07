Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — говорится в сообщении представителей Первого канала.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала. «Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете [российского канала] — семь штук», — заявили журналисты белорусского телеканала. Отмечалось, что в отношении корреспондентов могут быть приняты и более жесткие меры.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 19 255 человек. За сутки выявлено 905 инфицированных. Скончались за все время 112 пациентов. В стране не введены жесткие карантинные ограничения. На Пасху работали храмы, а 9 Мая в Минске состоится военный парад. Президент страны Александр Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии коронавируса психозом.