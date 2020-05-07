Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

До объявленного президентом России Владимиром Путиным срока возможного начала поэтапного выхода россиян из самоизоляции осталось еще пять дней. Так на вопрос о подписании документа ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Предполагается, что субъекты Российской Федерации начнут поэтапный выход из карантинных режимов 12 мая, после соответствующего поручения президента. 28 апреля президент поручил подготовить план постепенного выхода из ограничений.

1 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на первом этапе снятия ограничений будут разрешены небольшие прогулки по два-три человека. Также послабления коснутся занятий физкультурой и спортом на улице и прогулок с детьми. Попова добавила, что надо будет соблюдать дистанцию и находиться «в ограниченном количестве людей».

По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, страна находится на пятом месте в мире. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов.