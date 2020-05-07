Песня «Журавли» как символ памяти о павших воинах

Влада Некрасова

В 1965 году делегация деятелей культуры СССР посетила Хиросиму — японский город, пострадавший в результате ядерной бомбардировки. В центре Хиросимы есть памятник в виде девочки с журавлем в руках, который приглянулся одному из членов делегации — дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.Девочка с журавлем — напоминание о реальной истории, которая произошла в результате ядерной бомбардировки Хиросимы. Японская девочка по имени Садако Сасаки, у которой из-за радиации развилась лучевая болезнь, решила, что если она сделает тысячу бумажных журавликов, то сможет излечиться. Девочка умерла, так у не доделав задуманное. Поэт Гамзатов был очень тронут этой историей, плюс, в поездке его настигло собственное горе — он получил телеграмму о смерти своей матери."Белые журавли, белая телеграмма о смерти моей материи, белая вершина Фудзиямы — все это сложилось и наложилось на память о моих братьях, которые не вернулись с войны, о 20 миллионах моих убитых соотечественников", — вспоминал потом поэт, который написал текст песни "Журавли" после возвращения из Японии. Оригинальный текст на родном для Гамзатова аварском языке был переведен на русский Наумом Гребневым, близким другом поэта. Стихотворение появилось в журнале "Новый мир", откуда о нем узнал неизлечимо больной на тот момент актер и певец Марк Бернес. Именно он уговорил Расула Гамзатова и Наума Гребнева сотрудничать с композитором Яном Френкелем. В итоге стихи были несколько изменены и родилась песня "Журавли", которую Бернес спел в июле 1969-го, за месяц до своей смерти.