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Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объясниласьГраймсФото: @grimes

Певица Граймс (Клэр Буше) и глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвали своего сына X Æ A-12. Артистка объяснила значение имени в Twitter.

По словам Граймс, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик. «Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в схватке, но без насилия», — объяснила певица.

Граймс добавила, что буква А в имени также означает Archangel, «ее любимую песню». Она не уточнила автора композиции.

В комментариях к посту Маск уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

О том, что у Маска и Граймс появился сын, стало известно 5 мая. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. Буше и Маск находятся в отношениях с весны 2018 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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