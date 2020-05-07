Полная Луна в Скорпионе: астрологи о рисках в мае 2020 года

Вадим Карасев

Астрологи сообщают, что майское Полнолуние будет непростым, ведь Луна в Скорпионе может поднять на поверхность все негативные качества. К счастью, астрологи учли риски и рассказали, как их преодолеть.

В начале мая мы станем свидетелями захватывающего, но опасного Полнолуния в Скорпионе, поэтому наберите воздуха в легкие и приготовьтесь. Опасностей будет много, и чтобы не стать заложником негативных тенденций, важно оставаться верными себе и двигаться в одном ритме со Вселенной. Для подстраховки 7 мая держите при себе астрологическую инструкцию, чтобы сверяться с ней, если внутренний навигатор окажется сбит. Помните, что это абсолютно нормальное явление, ведь наступило Полнолуние. Вооружившись информацией и астрологическими рекомендациями, удастся предотвратить негативные события и привлечь удачу.

Факторы риска, связанные с Полнолунием в Скорпионе

Сразу несколько факторов обеспокоили астрологов. Во-первых, Полнолуние в Скорпионе — само по себе явление, сулящее проблемы. Всплеск отрицательных черт, присущих этому Знаку, может одарить импульсивностью или раздражительностью в самый неподходящий момент.

Второй немаловажный риск — обострение внутренних проблем. Редакция сайта dailyhoro.ru предупреждает: 7 мая усилятся наши деструктивные чувства, глубинные страхи, дадут знать о себе негативный опыт прошлого, подавленные желания и эмоции, которые скрывает наше подсознание. Все эти чувства могут взять вверх над здравомыслием и управлять нашим поведением. Однако не стоит переживать заранее: если внутри скопилось много негатива, на помощь придут 5 эффективных упражнений.

Наконец, последнее важное событие, с которым связано текущее Полнолуние — синдром «беспокойной Луны». Но не пугайтесь зловещего названия: ведь если мы предупреждены о рисках, значит, уже вооружены. События этого дня приобретут огромную силу, которая может быть как разрушительной, так и созидательной. Первое, разумеется, обернется проблемами. Но если получится сконцентрироваться на конкретных целях, направить свои эмоции на решение проблем, тогда мощная энергия Скорпиона будет способствовать удаче.

Советы и рекомендации астрологов на 7 мая

Традиционно в момент Полнолуния обостряются психологические проблемы — но таким образом Вселенная подсказывает, где именно требуется работа над собой. Наши мысли — наилучший индикатор того, что с нами происходит. Следите за своими эмоциями, желаниями, мыслями — и позвольте интуиции самой считывать сигналы, которые подает подсознание. И если вас что-то беспокоит, настораживает, пугает, не геройствуйте, не терзайтесь ложным стыдом, не ждите начала грозы. 7 мая, в период смены лунной фазы, имеющиеся проблемы ярче проявятся для того, чтобы решить их.

Влияние лунного Скорпиона пугает, но чтобы это во многом опасное Полнолуние прошло благополучно и не отразилось на жизни негативным образом, необходимо в первую очередь настроиться на позитив. В потенциально опасных ситуациях положительный настрой помогает не притягивать к себе еще больший негатив, а напротив, меняет жизнь к лучшему. Помните, что Полная Луна не всегда несет проблемы, скорее, она воплощает в себе непостоянство. Неизвестности боятся многие, но в силах каждого направить энергетические всплески и спады себе на благо. 7 мая у многих обострится интуитивное чутье, которое обязательно подскажет верное решение.