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Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавирусаФото: Thomas Peter / Reuters

Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. До этого риск эпидемиологической опасности был понижен в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности.

За последние 24 часа в Китае было зафиксировано два ввозных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных переносчиков вируса. Курс лечения проходят 295 человек, состояние 23 оценивается как тяжелое.

По данным на 6 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч скончались, более 1,22 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу инфицирования с показателем 165 929 человек.

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По материалам: lenta.ru

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