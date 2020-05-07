Потребление электроэнергии в Украине за месяц упало почти на 10%

Алексей Вольцев

Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт∙ч Об этом свидетельствуют оперативные данные НЭК "Укрэнерго".По данным пресс-службы компании, наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики (по -12%). Население уменьшило потребление электроэнергии только на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.Напомним, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который измеряет НБУ, в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8). Снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, которые принимают участие в опросах. Респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, больше всего - в сфере строительства. Одновременно бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.Читайте также: В Кабмине рассказали, как будет работать общественный транспорт после 22 маяПо прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).