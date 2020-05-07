Поздравил с Победой. Абэ и Путин провели телефонный разговор
Сегодня, 15:07 Анастасия Иванова
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе японской стороны.
Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
сообщало, что СМИ узнали возможную новую дату Олимпиады в Токио.
По материалам: ria.ru