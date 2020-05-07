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Поздравил с Победой. Абэ и Путин провели телефонный разговор

Поздравил с Победой. Абэ и Путин провели телефонный разговор
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе японской стороны.

Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.


сообщало, что СМИ узнали возможную новую дату Олимпиады в Токио.
# Политика
По материалам: ria.ru

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