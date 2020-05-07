Президент потребовал обеспечить достоверное и полное информирование о льготах

Вадим Карасев

Фото: http://kremlin.ru

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить достоверное и полное информирование граждан и бизнеса о способах получения льгот.

"Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники - они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная", - заявил президент в ходе совещания, посвященного реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.

По его словам, "все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать". Он также подчеркнул, что эти способы должны быть доступными для людей.

"Все должны быть уверены в том, что это до них дойдет, поэтому уже сейчас нужно как можно шире эту работу развернуть", - добавил глава государства, напомнив, что начало некоторых выплат намечено на середину мая.

Глава государства указал на необходимость сделать так, чтобы все понимали, какие действия будут предприниматься в ближайшие дни. Это важно сделать еще и потому, что большинство важных решений руководители предприятий будут принимать после 12 мая, отметил Путин.

Ранее президент России отметил важность обмена информацией с другими странами.

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