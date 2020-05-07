Продажи презервативов в России показали рекордный рост

Вадим Карасев

В России зафиксирован взрывной рост продаж презервативов, пишет Telegram-канал "Роспотребобзор".



По итогам первого квартала 2020 года объем продаж в денежном выражении вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Аптекам за 3 первых месяца года удалось продать барьерных контрацептивов на 1,9 млрд рублей. Это максимальный показатель за последние 4 года. Средняя цена одной проданной пачки составила 276 рублей (254 рубля — в 2019-м).

Наиболее заметный скачок продаж приходится на 11-14 недели квартала (начиная с 9 марта) — на 31,8%, 62,6%, 28,5% и 29,3% соответственно. В этот период россияне запасались товарами перед режимом самоизоляции.

