Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага", - говорится в сообщении.