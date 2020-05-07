Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ
Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине
На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»
На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон
Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»
Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки
Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов
Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала «Клиника»
Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала
Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями
Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями
В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи
В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Путин и Нетаньяху подчеркнули заинтересованность в развитии сотрудничества
Путин и премьер Болгарии обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере
Главы МИД России и Габона обменялись поздравлениями по случаю 45-летия дипотношений
Президенты России и Украины впервые за 6 лет обменялись новогодними поздравлениями